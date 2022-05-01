Директор «Каспия» Джамбиров: «Арбитр Галаев предлагал качественное судейство за вознаграждение»

Директор футзального «Каспия» Ержан Джамбиров заявил о предложении подкупа от судьи Аслана Галиева и рассказал причину потасовки в матче с «Атырау».

«Скажу сразу: болельщики тут совершенно ни при чем. Одним из виновников массовой драки стал сотрудник нашего клуба, который будет уволен в первый же рабочий день после праздников.

Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Перед игрой к нашему администратору подходил один из судей матча – Аслан Галаев. Он прямым текстом сказал, что обеспечит качественное судейство за определенное вознаграждение.

Потрясающая наглость! Но мы в такие игры не играем, однако этого так не оставим! Считаю, что именно арбитры упустили нити игры, что и привело к потасовке.

И вот еще что. Почему мы сегодня должны были проводить повторный матч с «Атырау» без зрителей, если не было никакого решения КДК по этому поводу», – сказал Джамбиров.

Аслан Галаев отказался прокомментировать ситуацию, КФФ пообещала дать официальный ответ в ближайшее время.

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