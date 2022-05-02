Аршавин об Алипе: «Рад за него. У парня, кроме таланта, есть трудолюбие, которое позволило ему забраться на такой уровень»

Андрей Аршавин оценил выступление защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа за «Зенит».

– Как оцените приход Алипа в «Зенит» и его полгода в команде?

– Тут с одной стороны плохо для «Зенита», что ушел Ярик Ракицкий, но с другой – хорошо. Сейчас наличие Алипа как левого центрального защитника – еще одна опция, которая пришлась ко двору. На заключительном отрезке, он, считаю, пригодился. Выглядел достаточно уверенно.

Что касается моего личного отношения, то за Алипа очень рад. У парня, кроме таланта, есть трудолюбие, которое позволило ему забраться на такой уровень. Очень приятно и за Кайрата Советаевича Боранбаева, который очень много вкладывает в своих казахстанских воспитанников. Думаю, ему тоже, безусловно, приятно знать, что Алип дорос до чемпиона России.

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