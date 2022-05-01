Нуралы Алип: «Чемпионы 2022!!!»

Казахстанский защитник «Зенита» Нуралы Алип на своей странице в Instagram поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
«Чемпионы 2022!!!» — написал Алип, добавив эмодзи кубка.
Также казахстанский футболист показал фотографии со своими одноклубниками и видео празднования из раздевалки.
Напомним, Нуралы Алип выступает за «Зенит» на правах аренды из «Кайрата». В составе санкт-петербургского клуба в этом сезоне Алип сыграл девять матчей — в них он не отметился результативными действиями. Что касается «Зенита», то для клуба титул чемпиона России стал восьмым в истории.
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