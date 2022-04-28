Семак: «У Чистякова и Алипа нет острой тонкой передачи. Но работают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова журналиста Геннадия Орлова о том, что у Нуралы Алипа и Дмитрия Чистякова нет первого паса

– Каждый футболист должен играть на своих качествах, и мы выстраиваем нашу игру исходя из индивидуальных возможностей. Что касается той же передачи, то понятно, что у Димы и Нуралы нет острой тонкой передачи. Но работают. И то, что они делают для развития атаки, вполне достаточно. Защитник, в первую очередь, должен хорошо обороняться. Да, защитников немного пока, к сожалению, но ситуация для всех одинаковая. У нас есть сложности, у других клубов есть сложности. Мы здесь и находимся, чтобы работать над трудностями и сложностями, возникающими в процессе сезона и нашей работы.

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