Ринат Билялетдинов об ошибках Алипа: «Ловрен, и Ракицкий тоже были небезупречны в обороне. А ошибки Ракицкого в ЛЧ клубу дорого стоили»

Экс-наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов в беседе оценил нынешнюю оборону «Зенита» после подписания Нуралы Алипа и потери лидеров Ярослава Ракицкого и Деяна Ловрена.

- По качеству игры «Зенит» вам нравится во второй половине сезона? Например, заметно труднее команде стал даваться переход из обороны в атаку. Чистяков, Алип, Круговой пока не стали достойной заменой Ракицкому и Ловрену в этом плане.

– Скажем так: пока не стали. Но и Ловрен, и Ракицкий тоже были небезупречны в обороне. А ошибки Ракицкого в Лиге чемпионов клубу дорого стоили. Если же они наслаиваются, то это уже изношенность металла.

Сказать, что совсем плох в плане замены иностранным игрокам тот же Чистяков, нельзя. Он твердый игрок сборной, когда она вернется к международным матчам. Очень интересный парень. Он будет еще расти, хотя ему уже 28.

Есть еще Круговой – очень хороший защитник, Сутормин…

Поэтому даже в случае ухода легионеров «Зенит» будет явным фаворитом в борьбе за первое место.

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