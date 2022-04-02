Дамир Исмагулов объявил о следующем бое

Теги UFC MMA Дамир Исмагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Казах из UFC Дамир Исмагулов на своей странице в Instagram объявил о скором возвращении в октагон:

«Известна дата боя и соперник! Впереди тяжелая работа! Скоро все объявим!».

Казахстан был в шаге от падения в дивизион «карликов»: уступили Молдове в основное время, но спаслись благодаря серии пенальти

Как дела в казахстанском баскетболе? «Астана» с новым тренером цепляется за плей-офф Единой лиги ВТБ без Хики, а сборная Казахстана мчится на ЧМ

История бывшего аналитика сборной Казахстана: мечтал попасть в футбол, работал на региональном ТВ, а затем нашел слабые места у Франции и Украины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные