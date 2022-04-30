Президент ПФЛК Рохус Шох: «Лига будет занимать принципиальную позицию в вопросах инфраструктуры клубов»

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох посетил с рабочим визитом Тараз, где ознакомился с футбольной инфраструктурой города, а также встретился с тренерским штабом футбольного центра клуба «Тараз». В ходе визита Рохус Рохусович ознакомился с актуальным состоянием Центрального стадиона города, стадиона «Улан», на котором не так давно был проведен капитальный ремонт, а также с обновленной базой клуба. Президент ПФЛК на встрече с тренерами центра обсудил вопросы развития и селекции в детско-юношеском футболе региона, завершив поездку посещением матча OLIMPBET-Чемпионата Казахстана «Тараз» – «Актобе».

«Не скрою, что поездка в Тараз для меня особенная, так как это моя Родина, город, где я вырос, получил образование, начал заниматься футболом. Для меня каждый дом, переулок, и, конечно, футбольные поля – родные. Было приятно встретиться с детскими тренерами, многих я знаю лично, с некоторыми вместе играли. Мне очень понравилась встреча с тренерским штабом центра, я увидел, что не зря таразский футбол является главной казахстанской кузницей талантов. В регионе сохранились традиции, тренерская школа, при этом они не стоят на месте, развиваются, вводятся новые методики. Мне импонирует их энтузиазм, желание развиваться, в чем не малая заслуга Игоря Шпанеры и Сергея Пака, которые глубоко знают свое дело и качественно выстроили процесс в ФЦ. На встречу был приглашен ветеран тренерского цеха страны, заслуженный тренер Казахстана Георгий Хутиди, который поделился своими опытом и знаниями. Что касается матча «Тараз»- «Актобе», то на игре познакомился с новым Акимом Жамбыльской области Нуржаном Нуржигитовым. Тот факт, что он практически сразу после назначения пришел на футбол, подчеркивает, что он понимает значимость нашего вида спорта в социальной жизни региона. На следующий день Аким пригласил меня на встречу в областной акимат с участием руководством областного спорта и клуба, на которой обсуждались вопросы развития клуба и футбола в целом в регионе. Нуржан Молдиярович подчеркнул любовь в регионе к футболу, он понимает, что те 6-7 тысяч человек, которые собрал матч, это не предел, я уверен, что на стадион будут ходить ещё больше болельщиков. Но даже такое количество людей регулярно не сможет собрать больше ни одно мероприятие в регионе. На этой встрече я подверг жёсткой критике качество поля на Центральном стадионе, оно всегда было одним из лучших в Казахстане. И это при том, что «Тараз», собранный в основном из местных воспитанников, которые стараются играть в быстрый комбинационный футбол, но поле такого качества не позволяет им в полном мере это делать. Я сделал ряд предложений Акиму по улучшению инфраструктуры в регионе. Особо подчеркнул, что важно, чтобы вся футбольная инфраструктура была в оперативном управлении клуба. Также выразил озабоченностью финансовым состоянием клуба, у «Тараза» есть задолженности. Лига будет занимать очень принципиальную позицию касательно инфраструктуры, как основных стадионов, так и полей для детско-юношеских команд, а также финансовой части деятельности клубов. В «Таразе» к руководству клуба пришли новые люди, молодой и амбициозный менеджмент и тренерский штаб, важно, что почти все местные кадры. Сейчас нужно помочь им, и Аким пообещал, что окажет всеобщую поддержку развитию футбола в регионе. В целом я удовлетворён поездкой, после встречи с Акимом могу точно сказать, что в регионе футбол любят, понимают его социальную важность, и это позволяет надеяться на дальнейшее развития спорта номер один в регионе», – прокомментировал итоги поездки Президент ПФЛК

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