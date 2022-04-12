Нападающий «Актобе» Видемонт получил приз за лучший гол марта

В офисе Профессиональной футбольной лиги Казахстана состоялось награждение автора лучшего гола марта сезона 2022 года Уго Видемонта («Актобе»). Приз Видемонту вручил Президент ПФЛК Рохус Шох. Выбор лучшего гола осуществлялся по итогам голосования болельщиков в социальных сетях Лиги. Французский футболист забил свой мяч прямым ударом со штрафного в ворота «Атырау» в рамках 2 тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана. - Я очень рад и хочу поблагодарить всех болельщиков, которые отдали свои голоса за меня. Это меня очень мотивирует, также я счастлив от того, что этот гол стал победным и принес важные три очка в матче против «Атырау». Надеюсь, что еще много раз буду радовать болельщиков «Актобе» своими голами. Если честно не задумывался о количестве мячей в сезоне, это футбол, и может случиться все, что угодно. Я лишь хочу, чтобы мои голы помогали команде добывать победы и подниматься в таблице, – прокомментировал получение приза Уго.

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