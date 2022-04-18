Президент ПФЛК посетил Костанай

Президент ПФЛК Рохус Шох посетил Костанай с рабочим визитом.

Он ознакомился с объектами футбольной инфраструктуры региона: Центральным стадионом, стадионом «Затоболец», базой «Тобола» и крытым манежем клуба «Тобыл Ареной». Также Шох встретился с тренерским штабом футбольного центра костанайского клуба.

«Могу сказать только добрые слова в адрес Архимеда Бегежановича. Я, работая в России, был наслышан о нем, как об очень сильном управленце и акиме, который любит футбол и вообще спорт. И сейчас убедился в этом. Он мыслит по-государственному, в регионе много вкладывается в будущее поколение. Я много лет не был в Костанае и впечатлен тем, что сделано, как в плане спортивной инфраструктуры, так и для развития города. У нас получился очень хороший, живой диалог с тренерским штабом футбольного центра, было озвучено много интересных предложений по развитию детско-юношеского футбола. Мы договорились со спортивным директором Нурболом Жумаскалиевым и руководителем ФЦ Вячеславом Попырко о дальнейшем совместном диалоге в этом вопросе. Лига проанализирует все замечания и выработает свои предложения в адрес Казахстанской федерации футбола», – сказал президент лиги.

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