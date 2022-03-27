Артем Резников о возвращении в октагон: «Скоро всем меня увидят в клетке»

Артем Резников начал подготовку к своему возвращению в октагон после травмы в рамках гран-при АСА, отправившись в тренировочный лагерь на Кавказ.

В интервью в прямом эфире во время турнира АСА 138 Артем рассказал о своем восстановлении: «Травму залечил, начал готовиться. Думаю, что скоро все меня увидят в клетке. А когда точно это будет, объявит Лига АСА»

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