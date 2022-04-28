Кайрат Ахметов проведет бой в июне

Менеджер казахстанских бойцов и не только Саят Абдрахманов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о сроках следующего боя Кайрата Ахметова.

«Он готовится к бою. У него будет в июне бой. Пока не могу объявить дату и соперника. Ждем, когда ONE FC объявят. У него будет только второй бой по новому контракту, поэтому в ближайшее пару лет он будет там»

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