Айдын Кожахмет: «Кандидатура Адиева должна пройти через утверждение исполкома КФФ»

Журналист Айдын Кожахмет дополнил информацию Владимира Жаркова о назначении Магомеда Адиева главным тренером сборной Казахстана по футболу.

«Его кандидатура должна пройти через утверждение исполкома КФФ. А в нем, как вы все знаете, есть те же Берик Каниев и Кайрат Оразбеков, которые не станут поддакивать генеральной линии и будут открыто заявлять о своем несогласии. Если они не согласны, конечно же. Поэтому я бы не стал утверждать на 100% о решенности вопроса», – пишет инсайдер.

Кожахмет добавил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривался также Игорь Добровольский, а Адиеву в случае утверждения его кандидатуры придется покинуть карагандинский «Шахтер».

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