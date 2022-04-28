Петр Бадло о 0:3 от «Тараза»: «Это наша самая худшая игра из всех, которые мы играли»

Исполняющий обязанности главного тренера «Актобе» Петр Бадло прокомментировал поражение от «Тараза» (0:3) в 8-м туре КПЛ.

– Хочу, во-первых, поздравить соперников с победой. Мы знали, что против них будет очень сложно. За семь туров мы впервые вышли играть на естественном поле. Было тяжело. Могу сказать, что это наша самая худшая игра из всех, которые мы играли. «Тараз» был лучше нас сегодня, особенно в атаке.

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