«Барыс» подтвердил информацию о задолженностях по выплатам за аренду квартир

«Барыс» подтвердил информацию о задолженностях клуба по выплатам за аренду квартир.

«Все задолженности в ближайшее время будут погашены. На сегодняшний день имеются долги по выплатам за февраль и март 2022 года», – говорится в заявлении пресс-службы.

Клуб отметил, что все долги по заработной плате перед игроками погашены.

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