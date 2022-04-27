Тренер санкт-петербургского «Динамо»: «Алип не впечатляет. Много позиционных ошибок делает»

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Александр Куртеян высказался о новичках «Зенита».

– По поводу Алберто сразу было видно, что это футболист, способный действовать на хорошем уровне. Что касается Сергеева, то он тоже забивает, хотя, конечно, не так много, как за «Крылья». Но это вопрос адаптации. Самарцы действовали в одном стиле, «Зенит» – в другом. Что касается Алипа, то вижу его первый раз, не впечатляет. Много позиционных ошибок делает.

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