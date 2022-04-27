Эльхан Астанов: «Хочу поблагодарить наших болельщиков за невероятную поддержку»

Полузащитник «Ордабасы» Эльхан Астанов высказался после победы над «Кайратом» (2:1) в 8-м туре КПЛ.

– В первую очередь хочу поблагодарить наших болельщиков за такую просто невероятную поддержку. Мы приложим все усилия, чтобы и дальше наши болельщики продолжали поддерживать нас в таком духе. Посвящаем эту победу и мой гол именно им. Всех с победой! Нам же нельзя расслабляться, двигаемся вперед и будем биться дальше.

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