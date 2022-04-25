Президент ПФЛК ознакомился с футбольной инфраструктурой Караганды

Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Рохус Шох посетил с рабочим визитом Караганду, где ознакомился с футбольной инфраструктурой города. В ходе визита Рохус Рохусович посетил стадион «Шахтер», где в прошлом году была проведена полная реконструкция, в том числе замена газона, стадион «Литейщик», расположенный в микрорайоне Майкудук, а также «Локомотив» на сортировочной станции Караганды. На запасном поле «Шахтера» посетил тренировки команд футбольного центра, после чего провел встречу с тренерским составом ФЦ, на котором совместно с руководством клуба были выслушаны предложения тренеров о развитии детско-юношеского футбола в регионе. Официальный визит в Караганду завершился посещением матча седьмого тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана «Шахтер» – «Акжайык». - Караганда – это город с большими футбольными традициями, в команде всегда выступали свои воспитанники, люди с удовольствием шли на матч, заполняя трибуны. Сейчас акимат многое делает для развития футбола в регионе, но, к сожалению, не все так радостно. На данный момент подогрев на центральном стадионе работает не в полной мере, не самая лучшая инфраструктура для детско-юношеского футбола. В 21 веке дети не должны заниматься в таких условиях. Я знаю, что Аким Карагандинской области очень любит спорт и футбол, в частности, понимает значимость спорта в социальной жизни населения. Поэтому надеюсь, что ситуация исправится в ближайшее время. Предстоит много работы, если не создавать условий для детей, то не будет будущего. Нужно смотреть в корень проблемы. На такой большой город должны появляться еще поля, должен быть полноразмерный манеж, чтобы дети могли заниматься в нормальных условиях круглый год, а так получается, что почти полгода они вынуждены проводить тренировочный процесс в спортивных залах. Хочу отметить руководителя «Шахтера» Ерлана Уразаева, который сам бывший футболист, поэтому знает все проблемы изнутри. Это помогло ему выстроить грамотную работу в клубе, направленную в том числе на развитие детско-юношеского футбола. Но одному клубу кардинально изменить ситуацию в регионе сложно, нужна поддержка властей. Я верю, что руководство региона в ближайшем будущем уделит внимание этой проблеме в полной мере, – поделился своими впечатлениями от поездки Президент ПФЛК.

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