В КПЛ завершился первый регистрационный трансферный период

В ночь с 23 на 24 апреля завершился первый регистрационный трансферный период для профессиональных мужских и женских клубов Республики Казахстан.

Согласно требованиям Регламента ФИФА по статусу и переходам игроков каждая Ассоциация устанавливает два регистрационных трансферных периода в течение одного спортивного сезона. Первый период, который по правилам ФИФА не может превышать 12 недель, начался в Казахстане 30 января и закончился 23 апреля.

Срок второго регистрационного периода, который не может превышать четырех недель, будет определен позднее. Данные периоды предназначены для регистрации профессиональных футболистов для участия в профессиональных соревнованиях.

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