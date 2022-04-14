ПФЛК составила символическую сборную 5-го тура КПЛ

Теги высшая лига Казахстан Кайрат Актобе Ордабасы Шахтер Караганда Астана Акжайык Жерар Гоу Серж Ньюиадзи Аксу Игорь Шацкий Брайан Жоао Пауло да Силва Петрос Аветисян Адильхан Танжариков Асланбек Какимов Sports.ru - Казахстан Джордже Чосич ПФЛК Спорт Казахстана

ПФЛК представила символическую сборную 4-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);

Правый защитник: Адильхан Танжариков («Актобе»);

Центральные защитники: Сагадат Тырсынбай («Ордабасы»), Джордже Чосич («Шахтер»);

Левый защитник: Брайан Сильва («Астана»);

Опорный полузащитник: Сабино дос Сантос («Акжайык»);

Правый полузащитник: Петрос Аветисян («Шахтер»);

Атакующий полузащитник: Жоао Пауло («Кайрат»);

Левый полузащитник: Асланбек Какимов («Аксу»);

Нападающие: Серж Ньюадзи («Ордабасы»), Жерар Гоу («Актобе»);

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