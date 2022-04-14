ПФЛК составила символическую сборную 5-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 4-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Игорь Шацкий («Шахтер»);

Правый защитник: Адильхан Танжариков («Актобе»);

Центральные защитники: Сагадат Тырсынбай («Ордабасы»), Джордже Чосич («Шахтер»);

Левый защитник: Брайан Сильва («Астана»);

Опорный полузащитник: Сабино дос Сантос («Акжайык»);

Правый полузащитник: Петрос Аветисян («Шахтер»);

Атакующий полузащитник: Жоао Пауло («Кайрат»);

Левый полузащитник: Асланбек Какимов («Аксу»);

Нападающие: Серж Ньюадзи («Ордабасы»), Жерар Гоу («Актобе»);

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