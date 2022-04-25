Жангылышбай провел 150 игр в КПЛ

Нападающий «Шахтера» Тохтар Жангылышбай провел 150-й матч в КПЛ.

Юбилейной стала игра с «Акжайыком» (0:1).

Жангылышбай дебютировал в элитном дивизионе 21 мая 2011 года, выйдя на замену в матче карагандинского клуба против «Кайрата» (4:2).

Выступая за «Шахтер» в 2011-2014 годы, а также в этом сезоне, провел 37 матчей и забил 4 мяча. Также играл за «Астану» (5 матчей), «Кайрат» (2 матча), «Актобе» (12 матчей, 2 гола), «Жетысу» (12 матчей, 2 гола), «Тобол» (10 матчей, 1 гол), «Кайсар» (27 матчей, 4 гола) и «Ордабасы» (45 матчей, 9 голов).

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый