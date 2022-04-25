Глава УЕФА Александер Чеферин поздравил КФФ с Днем казахстанского футбола.

«Поздравляю вас с такой важной датой и благодарю Казахстанскую федерацию футбола за то, что она была частью успеха европейского футбола за последние 20 лет.

С момента вступления в УЕФА в 2002 году Казахстанская федерация футбола стала уважаемым членом футбольной семьи нашего континента.

Футбольная инфраструктура в Казахстане значительно улучшилась за эти 20 лет, благодаря нескольким проектам совместно финансируемых программой UEFA HatTrick. Пример тому – национальный многофункциональный футбольный комплекс в Нур-Султане, который действительно впечатляет.

Вы в полной мере воспользовались нашими программами в части обмена знаниями, тем самым, инвестируя в образование, которое положительно влияет и вдохновляет на успех всю футбольную пирамиду – массовый, женский, клубный футбол, тренерский корпус и судейство.

Некоторые из этих успехов уже заметны. Например, тот факт, что сборная Казахстана по футзалу стала настоящей мировой звездой. Уверен, при правильно спланированной стратегии и ее последовательной реализации другие области вашей деятельности в скором времени последуют этому успеху. Кроме того, казахстанские клубы являются постоянными участниками клубных соревнований УЕФА. Не нужно никому напоминать о героических выступлениях «Астаны» и четырех ничьих в группе Лиги чемпионов УЕФА 2015/16, проигравшей только «Бенфике» и финалисту турнира мадридскому «Атлетико».

Футбол уникален, он дает каждому из нас шанс мечтать, и благодаря вашей преданности, миллионы детей сегодня исполняют свои мечты на зеленых полях Казахстана.

Я желаю казахстанскому футболу долголетних успехов и процветания как на поле, так и за его пределами. И, пожалуйста, имейте в виду, что КФФ всегда будет надежным партнером УЕФА», – говорится в письме.

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