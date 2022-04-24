Геннадий Головкин: «Христос Воскресе! Со светлым праздником Пасхи!»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) обратился к своим православным подписчикам, передает Sports.kz.

«Христос Воскресе! Со светлым праздником Пасхи!» — написал Головкин на своей странице в Instagram в разделе «сторис».

Напомним, что 9 апреля GGG вернулся на ринг после длительного простоя и нокаутировал японца Рету Мурату (16-3, 13 КО) в девятом раунде. Легендарный представитель Казахстана победил соперника на глазах его фанатов в Сайтаме и объединил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF.

Теперь ожидается, что в сентябре у Головкина состоится долгожданная трилогия против мексиканца Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).

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