Президент Казахстана поздравил Головкина с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с днем рождения Президент пожелал GGG новых побед, благополучия и крепкого здоровья.

Сегодня Головкину исполнилось 40 лет.

Он находится в Японии, где завтра пройдет его поединок с Муратой.

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

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