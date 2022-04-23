Три актюбинских бойца ММА отправились на сборы в США

Казахстанские бойцы UFC Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов отправились в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить подготовку к июньским боям в лиге.

Об этом сообщил Жумагулов, разместив на своей странице в Instagram фото из аэропорта.

Судя по всему, Морозову и Жумагулову компанию в американском лагере составит экс-чемпион лиги Naiza Нурбек Кабдрахманов, проведший свой последний бой на турнире Alash Pride в родном Актобе.

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