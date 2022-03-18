Жалгас Жумагулов сделал прогноз на бой Идрис – Ескиев

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов сделал прогноз на главный бой Naiza 38, в котором титул оспорят казахстанец Алиби Идрис и россиянин Джохар Ескиев:

«У Алиби хороший соперник, но у него проблемы с функционалкой. Если Алиби переживет два раунда, победа будет за ним»

Поединок состоится 1 апреля

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