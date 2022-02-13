Жумагулов обратился к Морозову после поражения: «Все победы впереди»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов проиграл удушающим приемом Дугласу Силва де Андраде, потерпев свое второе поражение в лиге.

После боя к Морозову обратился его земляк Жалгас Жумагулов:

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