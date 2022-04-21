«Это самая большая боль»: Роналду рассказал о смерти новорожденного сына

В октябре прошлого года Криштиану Роналду поделился со своими фанатами радостной новостью: они с Джорджиной Родригес ждут близнецов. А Джорджина не раз рассказывала, что футболист — лучший папа в мире. Но вот с того самого заявления прошло полгода, и Роналду снова обратился к своим подписчикам и сказал, что одного ребенка звездная пара потеряла.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году в магазине одежды, где работала девушка. Тогда ей пришлось немного задержаться на работе, а когда она выходила, то заметила почти двухметрового красавца. Тот поздоровался с симпатичной девушкой, и между парой завязались самые романтические отношения. В том же году они начали встречаться. Тогда мы писали о свадьбе Роналду и показывали, как выглядит его избранница.

Летом 2017 года пара объявила о том, что у них родились близнецы — Ева и Матео. От суррогатной матери. А уже осенью Джорджина родила их первого совместного ребенка — дочь Алану. К тому же до знакомства с Джорджиной у Криштиану уже был сын, футболист до сих пор не раскрыл имя его биологической матери.

Прошлой осенью пара рассказала, что ждет близнецов — мальчика и девочку. Но сейчас Роналду сообщил в соцсетях, что его новорожденный сын не выжил.

«С глубочайшей грустью мы вынуждены сообщить, что наш малыш скончался. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с некоторой надеждой и счастьем. Мы все опустошены потерей и просим о неприкосновенности частной жизни в это очень трудное время», — написал Роналду, поблагодарив врачей и медсестер, которые принимали роды, за квалифицированную помощь и поддержку.

Одним из первых соболезнования Роналду выразил «Манчестер Юнайтед».

«Твоя боль — наша боль. Любви и сил тебе и твоей семье в этот период», — говорится в сообщении клуба. Также Роналду поддержали Английская премьер-лига, испанская Ла Лига, «Манчестер Сити», а также российские «Спартак» и «Локомотив».

Криштиану, MAXIM присоединяется к соболезнованиям и смеет надеяться, что увидит тебя на поле еще более сильным. А тебе, дорогой читатель, предлагаем посмотреть, как в прошлом году Роналду установил новый мировой рекорд — 111 голов.