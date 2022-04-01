Главный тренер сборной Казахстана по боксу Сатжанов о третьем бое Головкин-Альварес: «Альварес уже победит, наверное. Возраст все равно свое берет, каким бы ты не был»

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов сделал прогноз на потенциальный третий бой Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Сауля «Канело» Альвареса (57-1-2, 39 КО).

— Альварес уже победит, наверное. Первый бой, я думаю, выиграл Гена, второй — уже чуть проиграл, а сейчас, если будет третий, он уже, наверное, проиграет. Из-за возраста, так и так уже. Тот моложе. Возраст все равно свое берет, каким бы ты не был.

Ожидается, что третий бой Головкин — «Канело» состоится в сентябре.

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