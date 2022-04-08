Нурлан Сабуров: «Головкин точно не постарел физически, хоть и возрастной боец. Должен уверенно побеждать 9 апреля Мурату»

Казахстанский комик Нурлан Сабуров прокомментировал противостояние Геннадия Головкина с Канело и предсказал победителя боя Головкин-Мурата.

— Я был в тренировочном зале, где тренируется Геннадий Головкин. Там же был и Али Ахмедов. Олдскульный, американский, крутой зал, мне все очень понравилось. Это было в прошлом году, и я кайфанул от атмосферу. Не скажу, что он следит за ММА, но он знает многих бойцов и пересекается с кем-то из них. Тот же Петр Ян.

Был на первом бою Головкина и Канело, а также на его бою против Деревянченко в Нью-Йорке. Если сравнивать с UFC, то там и там все сделано на каком-то невероятном уровне организованности. Все как часы работает, каждый знает что делать и как делать, вплоть до продавцов воды.

Я считаю, что первый бой Головкин выиграл у Канело. Причем в одни ворота, это говорит и статистика по раундам. Все гудели когда Сауль Альварес произносил речь после победы, а Геннадия наоборот поддержали. У меня складывается ощущение, что Канело очень сильно берегут, ведь так они не теряют в деньгах. Мне кажется что счет между ними 2-0. Не знаю будет ли третий бой, но Triple G даже в свои 39 в такой форме… Он точно не постарел физически, хоть и возрастной боец. Должен уверенно побеждать 9 апреля Мурату.

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