Келманов и Керимова стали победителями Алматинского полумарафона, Ракпаров пробежал в лыжероллерах в поддержку лыжного двоеборья

В Алматы завершился Чемпионат Республики Казахстан по полумарафону.

Абсолютными чемпионами страны стали Рахымжан Келманов с результатом 1.06.57 и Мадина Керимова с результатом 1.18.02.⠀

Второе место заняли Ислам Амангос — 1.08.27, Акбаян Нурмамет — 1.19.01.⠀

На третьей ступени пьедестала расположились Ержан Джанарстанов — 1.09.44 и Татьяна Нерознак — 1.20.23.

Обладатель дебютной лицензии в лыжном двоеборье Чингиз Ракпаров пробежал в лыжероллерах в поддержку лыжного двоеборья в Казахстане. На соревновательном бибе Чингиза (с Олимпийских игр-2022) было записано «Спасите лыжное двоеборье!».

Напомним, что новый министр МКС Даурен Абаев высказал мнение о нецелесообразности содержания штатных команд в горнолыжном спорте и лыжном двоеборье..

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