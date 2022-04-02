Минкультуры и спорта РК Абаев поручил рассмотреть «целесообразность содержания штатных сборных команд по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью»

В прошедшем в Щучинске совещании министр культуры и спорта РК Даурен Абаев поручил рассмотреть «целесообразность содержания штатных сборных команд по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью». В свое время с такой формулировкой в свой адрес столкнулись санный спорт и ски-кросс.

Отныне Национальная лыжная ассоциация РК должна самостоятельно изыскивать средства на содержание сборных команд по горнолыжному спорту и лыжному двоеборью: платить спортсменам зарплату, обеспечивать экипировкой и организовывать сборы, вывозить на чемпионаты мира и другие соревнования.

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