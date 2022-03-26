Первый представитель Казахстана в лыжном двоеборье на ОИ Ракпаров: «Мы по четыре года до ОИ можем не получать экипировку нормальную. Я в одних ботинках прыгал около четырех лет»

Первым в истории представитель Казахстана в лыжном двоеборье на ОИ Чингиз Ракпаров рассказал о состоянии спорта в стране.

– У нас отсутствует сервис бригада, которая отвечает за подготовку лыж. То есть это было с самого начала, как наша команда стала развиваться. На Универсиаде-2017, на чемпионатах мира в Лахти- 2017, в Зеефельде-2019 и Оберстдорфе-2021 и вот на Олимпиаде у нас никогда не было сервис группы, то есть тех ребят, которые отвечают за подготовку лыж.

Помимо сервиса также с экипировкой есть проблемы, с беговыми и прыжковыми лыжами, с комбинезонами. Мы получили какую-то экипировку в преддверии Олимпийских игр, но до этого у нас было очень много проблем. Практически даже не получали ничего. Я, например, в одних ботинках прыгал около четырех лет. А эти ботинки у меня уже полностью дырявые, смялись и тд. Там щиток специальный, который ногу фиксирует, уже стал как кроссовок тканевый и очень мягкий, ногу не держит. Я получил новые ботинки прям перед Олимпийскими играми. То есть, грубо говоря, мы по четыре года до Олимпиады можем не получать экипировку нормальную. Также с беговыми лыжами. Получали в 2018 году. После нам новое ничего не давали, только перед Олимпиадой чуть-чуть могут дать. Одну-две пары. А у иностранцев на каждого по 20-30 пар лыж на разную погоду и тд.

Также учебно-тренировочных сборов у нас очень мало. За полгода до Олимпиады нас отправили на сборы, но до этого их практически не было. Мы могли все лето дома просиживать. Только на одной базе в Алматы тренироваться. А, допустим, в 2020 и 2021 годах у нас на трамплине не работала канатная дорога. Фактически трамплин целый год не функционировал нормально. Мы не могли прыгать, набирать объемы и тд. И нам не давали сборы, то есть мы не могли выехать в другой город, страну на трамплины, чтобы подготовиться. От того и такой результат получается. Бюджет у команды очень маленький. Если я не ошибаюсь из зимних видов спорта самый скромный.

- Сами себе лыжи готовите получается? Сейчас базы в Алматы и области в нормальном состоянии для тренировок?

– Нам готовит лыжи тренер по беговой подготовке Девятьяров Игорь Степанович, но он не сервисмен. А прыжковые лыжи в большинстве случаев мы готовим сами. Понимаете, у тренера нет возможности обкатывать лыжи, выбирать пару, подбирать лучшую смазку и тд. Потому что на это не хватает времени. Команда очень маленькая. Два тренера и три-четыре спортсмена. Он не успевает это делать физически. Для этого нужен специальный сервисмен, который занимается только подготовкой лыж.

К лыжно-биатлонному комплексу «Алатау», который находится в Алматинской области вопросов вообще нет, потому что там трассы всегда в хорошем состоянии и готовят их замечательно, а вот с подготовкой трамплинов есть проблемы. Чаще всего их готовят поздно в силу погодных условий, конечно. Бывает, мы начинаем прыгать в конце декабря, в январе, а соревновательный сезон начинается в ноябре.

Еще последние четыре года замечаю, что у нас не могут сделать нормальный разгон на 95-метровом трамплине. Если, допустим, проходит Универсиада или этап Континентального Кубка, тогда он идеальный, а когда идут обычные тренировки, то всегда подбитый или кривой какой-нибудь. На нем очень опасно разгоняться, то лыжу подбивает или еще что-нибудь.

И гору приземления не всегда ровно укатывают для тренировок. Один раз укатают, и гора неделю-две может стоять. А мы же на нее постоянно приземляемся с высоты. Из-за этого немного деформируется, становится кривой и опасной. Ее нужно перекатывать. Нужен ратрак, который заедет и укатает. Но они ссылаются на то, что солярки нет или еще что-то. Последние три года часто такая проблема возникает.

Хотя вот, например, мы ездили на сбор в Россию. Там каждый день или через день ратрак специально перекатывает, чтобы гора была идеально ровная и безопасная для спортсменов. У нас же гора превращается в каток ледяной, об который можно разбиться и никого, кроме тренеров и самих спортсменов, не интересует наше здоровье и безопасность. Также на трамплине у нас есть лыжная трасса, но она в аварийном состоянии с 2016 года и никто там ничего не делает. Трассу просто закрыли и все.

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