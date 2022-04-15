Казахстанец Быстров продлит контракт с «Ахматом» (Metaratings)

Портал Metaratings.ru сообщил, что защитник сборной Казахстана Марат Быстров подпишет новое соглашение с «Ахматом».

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист, выступающий за команду из Грозного с 2020-го, может перейти в один из турецких клубов.

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