Марат Быстров может перейти в один из турецких клубов

Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров может продолжить карьеру в Турции.

«Матч ТВ» сообщил, что 29-летний игрок «Ахмата» вызвал интерес у «Гиресунспора» из Суперлиги и «Умраниеспора», выступающего во втором дивизионе.

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