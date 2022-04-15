Марат Быстров может перейти в один из турецких клубов

Теги Ахмат сборная Казахстана по футболу Гиресунспор Умраниеспор Марат Быстров Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Защитник сборной Казахстана по футболу Марат Быстров может продолжить карьеру в Турции.

«Матч ТВ» сообщил, что 29-летний игрок «Ахмата» вызвал интерес у «Гиресунспора» из Суперлиги и «Умраниеспора», выступающего во втором дивизионе.

Статистика здесь.

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