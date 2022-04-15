Рымарев получил вызов в сборную Казахстана по хоккею (Шайба.kz)

Портал Шайба.kz сообщил, что нападающий «Югры» Евгений Рымарев получил вызов в сборную Казахстана по хоккею.

Национальная команда соберется в Нур-Султане 17 апреля для того, чтобы подготовиться к чемпионату мира в Финляндии.

33-летний Рымарев входит в список лучших бомбардиров плей-офф ВХЛ. Он занимает 5 место с 15 (4+11) очками.

В полуфинале Кубка Петрова «Югра» уступила питерскому «Динамо» (счет в серии 2:4).

Видмон – яркий новичок «Актобе»: француз уже в списке бомбардиров, а его гол стал лучшим в марте

«Первый раз в Казахстане наслаждаюсь игрой в футбол». Манзорро о Благоевиче, переходе в «Астану» и сборной Франции

Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории