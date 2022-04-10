Муратов вызван в расположение сборной Казахстана по хоккею

23-летнего нападающего финского «РоКи» Батырлана Муратова пригласили на сборы сборной Казахстана по хоккею.

Национальная команда готовится к чемпионату мира, который пройдет в мае в Хельсинки и Тампере (Финляндия).

По сообщению сайта Шайба.kz, сборная Казахстана соберется в Нур-Султане 17 апреля.

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