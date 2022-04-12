Три хоккеиста усть-каменогорского «Торпедо» были вызваны в сборную Казахстана перед ЧМ-2022

Как стало известно сайту Шайба.kz, три хоккеиста усть-каменогорского «Торпедо» получили приглашение принять участие в сборах в рамках подготовки в чемпионату мира. Это нападающие Дмитрий Гренц и Александр Шин, а также защитник Дмитрий Громов.

Ранее сайт Шайба.kz сообщал, что сборная Казахстана начнет подготовку к турниру 17 апреля в Нур-Султане.

Напомним, приглашение на сборы также получил казахстанский форвард Батырлан Муратов, выступающий за РоКи во второй финской лиге.

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