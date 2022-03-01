Еще один экс-боец UFC может стать соперником Резникова в гран-при АСА

Российская лига АСА продолжает представлять участников гран-при в легком весе.

Очередным бойцом, подписавшим контракт, стал американец Луис Пенья (10-3), который с 2018 по 2021 годы выступал в лиге UFC.

Ранее организация уже объявила пятерых участников турнира, им стали: россиянина Али Багов, Эдуард Вартанян и Юсуф Раисов, казахстанец Артем Резников, бразилец Хакран Диас.

Суммарный призовой фонд турнира составит свыше $ 800 тыс.

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