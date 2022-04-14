Бюджет «Астаны» увеличат. Вопрос решался при участии вице-премьера Тугжанова (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что в ближайшее время бюджет футбольной «Астаны» увеличат.

По словам инсайдера, вопрос о дополнительном финансировании решался при участии вице-премьера Казахстана Ералы Тугжанова.

Скорее всего деньги будут выделены министерством культуры и спорта, отмечает источник.

Текущий бюджет столичного клуба превышает сумму в 3 миллиарда тенге.

Мы закрыли мячом лицо легенды Лиги чемпионов. Но вы же все равно угадаете, кто это?

Болельщики «Тобола» с уважением встретили Нургалиева в Костанае: экс-кэпу посвятили баннер и изменили логотип фан-движения

Геннадий Головкин отправил Мурату в нокаут в девятом раунде. У сорокалетнего GGG теперь три пояса и возможный реванш с Канело

Криминальный авторитет из Казахстана «Дикий Арман» тесно связан со спортом: дарил боксерам деньги на ЧМ, дружит с футболистами, а бойцы UFC (даже Хабиб) считают его другом