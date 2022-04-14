Бюджет «Астаны» увеличат. Вопрос решался при участии вице-премьера Тугжанова (А. Кожахмет)

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Журналист Айдын Кожахмет сообщил, что в ближайшее время бюджет футбольной «Астаны» увеличат.

По словам инсайдера, вопрос о дополнительном финансировании решался при участии вице-премьера Казахстана Ералы Тугжанова.

Скорее всего деньги будут выделены министерством культуры и спорта, отмечает источник.

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