Фаниль Рафиков о планах: «Есть неплохие соперники в 77 кг»

Казахстанский боец ММА Фаниль Рафиков озвучил свои планы, в которых он не исключил возможность перехода в другой весовой дивизион:

«В 70 кг много хороших бойцов, я их всех знаю, видел все бои. Хотелось бы с Лазаро, но там вроде Ильдар изъявил желание. Хотелось бы бой с Чемпионом, вернуть должок. Но сейчас цели другие у меня и у команды. Возможно, мы вернемся к этому позже. Недавно бразилец дрался в 66 кг, если он изъявит желание подняться, можно с ним побиться. В принципе есть неплохие соперники в 77 кг, я никогда не бился в этом дивизионе. Меня все время сравнивают с одним человеком, вот может быть повторю его историю поднимусь в весе. Я общаюсь с Сериком Разгалиевым, если он станет чемпионом, он хороший боец с интересной историей. Поэтому почему бы и не подняться»

Аршавин сказал: «Теперь шутить буду я». Петр Воликов о Боранбаеве, Аршавине-парикмахере и попадании в паблик «433»

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

«Ордабасы» определился с тренером, «Кайрат» пока без побед и Туран в расположении «Тобола». Рассказываем о последних новостях со сборов