Женская сборная Казахстана по футболу проиграла 17-й официальный матч подряд

В Нур-Султане состоялся матч отборочного турнира женского чемпионата мира-2023 по футболу, в котором сборная Казахстана играла с командой Уэльса.

Матч закончился поражением Казахстана со счетом 0:3. У Уэльса голы забили Кейли Грин (30-я минута), Наташа Хардинг (42-я) и Джессика Фишлок (65-я).

Для сборной Казахстана это поражение стало уже 17-м подряд в официальных матчах. Казахстанские футболистки не могут выиграть с 12 июня 2018 года, когда они одержали победу над сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Что касается выступления Казахстана в нынешнем отборочном цикле, то команда потерпела семь поражений в семи матчах. Актуальное турнирное положение в группе I таково: Франция — 21 очко (7 матчей), Уэльс — 16 (8), Словения — 14 (7), Греция — 10 (7), Казахстан — 0 (7), Эстония — 0 (6).

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