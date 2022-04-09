Казахстанский голкипер Портнова: «Я ожидала вызов от федерации, так как нахожусь в отличной форме»

Голкипер турецкого «Адана Идмун» Ангелина Портнова прокомментировала поражение сборной Казахстана в матче со Словенией (0:2).

– Ангелина, смотрели вчерашнюю игру сборной? Как оцените ее?

– Как раз во время матча была на тренировке, но позже посмотрела нарезку основных моментов. Я считаю, что наша команда показала неплохую игру. Очень понравилась игра Юлии Мясниковой и Айгерим Айтымовой. В целом, могли бы сыграть в ничейку.

– Почему вы не были вызваны в состав сборной, в чем причина?

– Я ожидала вызов от федерации, так как я нахожусь в отличной форме. Последние полгода у меня непрерывная игровая практика в чемпионате Турции, где я отыграла 17 игр чемпионата и 5 товарищеских матчей. Однако тренер решил меня не вызывать.

– Вчера на предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Айтпай Джамантаев сказал, что уровень Ирины Саратцевой выше других вратарей сборной, согласны ли вы с этим?

– Ирина Саратовцева – отличный игрок, у нее хорошая зарубежная практика.

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