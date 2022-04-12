Женская сборная Казахстана по футболу до 19 лет одержала первую победу после 40 поражений подряд

Женская сборная Казахстана до 19 лет победила команду Эстонии в группе Лиги В в отборочном турнире чемпионата Европы-2022.

Матч прошел в Эдинбурге (Шотландия) и закончился победой Казахстан со счетом 1:0. Единственный гол на 13-й минуте забила Нурсулу Балжан.

Для сборной Казахстана эта победа стала исторической, поскольку она не выигрывала на протяжении тринадцати лет — с 2009 года, когда была обыграна сборная Греции (2:1). С тех пор Казахстан потерпел 40 поражений подряд (включая товарищеские матчи).

Несмотря на победу над Эстонией, сборная Казахстана не смогла выйти в Лигу А. Итоговое турнирное положение команд в группе 4 таково: Шотландия — 9 очков, Косово — 6, Казахстан — 3, Эстония — 0.

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