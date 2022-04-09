Женская сборная Казахстана уступила Словении. Обзор матча

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Женская сборная Казахстана уступила Словении (0:2) в Нур-Султане в рамках квалификации ЧМ-2023.

Голы: Прашникар (6’), Эрман (26’)

Состав казахстанок: Исмаилова (в), Кожахмет (Демидова 64), Нурушева, Айтымова, Мясникова (к), Бурова, Жумабайкызы (Козиева 69), Турлыбекова (Каражанова 46), Сатыгалиева (Садыкова 77), Власова, Бортникова (Орынбасарова 46);

Резерв: Зейнали (в), Шалмуханбетова, Мукашова, Кузтай;

Судьи: Катажина Лисецка, Катажина Войс, Александра Прус (все – Польша).

Следующий домашний матч команда Айтпая Джамантаева проведет 12 апреля против Уэльса.

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