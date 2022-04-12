«Барыс»: «Задержки по зарплате связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профклубов»

Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что задержки по заработной плате игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды связаны с оптимизационными работами, проводимыми в системе профессиональных Клубов (ранее находившихся в управлении ПСК «Астана»).

Задолженность по заработной плате будет выплачена в полном объеме в срок до 15 апреля 2022 года.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран»

Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания