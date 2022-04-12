«Барыс» вернул Андрея Шутова из «Сарыарки»

Как стало известно сайту Шайба.kz, перед финалом плей-офф чемпионата Казахстана вратарь Андрей Шутов покинул «Сарыарку». Игрок находился в карагандинской команде на правах аренды и был отозван оттуда по решению руководства «Барыса».

Действующий контракт 24-летнего голкипера с астанинским клубов рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

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