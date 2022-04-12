Задолженности по зарплатам игрокам «Барыса» до сих пор не закрыты (Алексей Шевченко)

Задолженности по зарплатам игрокам казахстанского «Барыса» до сих пор не закрыты.

Об этом сообщил Алексей Шевченко.

«Нет никаких хороших новостей из Казахстана. Игрокам не заплатили за четыре месяца. Хоккеисты планируют обратиться в лигу, чтобы всех признали свободными агентами», — написал журналист.

Стоит напомнить, что в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ клуб из Нур-Султана занял восьмое место и вышел в Кубок Гагарина, где проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4 в серии.

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