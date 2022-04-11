Куат Хамитов обратился к Петру Яну: «Рано или поздно заберешь свой пояс»

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов отреагировал на бой россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлина в титульном поединке в UFC.

«Сколько бы подножек не ставили, уверен, рано или поздно все равно заберешь свой пояс», – написал Хамитов у себя на странице в Instagram.

Ян проиграл весьма спорным решением судей.

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