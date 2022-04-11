29-летний хавбек «Тараза» Бауыржан Байтана сыграл 200-й матч в КПЛ.

Юбилейной для него стала игра против «Астаны» (1:2).

Воспитанник таразской школы футбола, Байтана дебютировал в чемпионате Казахстана 8 августа 2009 года.

Также он играл за «Атырау» (9 матчей), «Сункар» (13 матчей, 1 гол), «Тобол» (21 матч), «Кайрат» (11 матчей, 1 гол), «Актобе» (21 матч, 2 гола), «Шахтер (12 матчей).

Всего в КПЛ провел 200 матчей, забил 13 мячей.

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