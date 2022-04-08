Ильдар Кудайбергенов объяснил решение закончить карьеру: «Время, которое упустил, находясь далеко от семьи, решил сейчас наверстать»

Чемпион Naiza в легком весе Ильдар Кудайбергенов объявил о завершении спортивной карьеры.

В интервью ММА Вестник Ильдар объяснил свое решение:

«Я начал карьеру еще в 2009 году, но в то время бои не попадали в Шердог, поэтому многие мои поединки не попали в официальной рекорд. После возвращения провел 4 боя, 2 из которых были титульными. По состоянию здоровья я понимаю, что я уже не молод, плюс время, которое я провел там (в – тюрьме, прим.автора) не прошло бесследно, это сказывается на нашем виде спорта. Это чувствуется во время подготовки, у меня никогда не было травм, но последние две подготовки я чувствовал это, сгоняя 12-14 кг. Решил, что пока здоровье есть, нужно уходить. Это мое окончательное решение. У нас в стране цениться, когда мужчина сказал и соответствует своим словам. Решил то время, которое упустил, находясь далеко от семьи, решил сейчас наверстать»

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